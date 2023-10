Groei ASML zorgt voor extra druk op woningmarkt Eindhoven, maar nu gaat het chipbedrijf helpen meer huizen te bouwen

Chipmachinefabrikant ASML gaat projectontwikkelaars helpen bij de bouw van betaalbare huizen in de regio Eindhoven. Dat is nodig, want de enorme groei van het bedrijf leidt tot verdringing op de woningmarkt.

"We moeten verantwoordelijkheid nemen."Is erfpacht een oplossing om koopwoningen betaalbaar te maken? Steeds meer gemeenten onderzoeken hetGemeenten weigeren om nog langer problemen voor landelijke overheid op te lossen: 'Wij zijn niet voor het bestrijden van crisissituaties'

Nederland Headlines

Lees verder:

EenVandaag »

ASML helpt bij bouw van 500 betaalbare huizen voor niet-ASML'ersChipmachinefabrikant ASML in Veldhoven gaat projectontwikkelaars helpen bij de bouw van betaalbare huizen in de regio Eindhoven. Het bedrijf belooft verliezen deels voor zijn rekening te nemen en huizen op te kopen als projectontwikkelaars die niet snel genoeg verkopen. Lees verder ⮕

ASML helpt bij bouw van 500 betaalbare huizen, ook voor niet-ASML'ersChipmachinefabrikant ASML in Veldhoven gaat projectontwikkelaars helpen bij de bouw van betaalbare huizen in de regio Eindhoven. Het bedrijf belooft verliezen deels voor zijn rekening te nemen en huizen op te kopen als projectontwikkelaars die niet snel genoeg verkopen. Lees verder ⮕

Chipmachinemaker ASML wil meebetalen aan nieuwbouwwoningenHet bedrijf heeft er 'een aantal miljoen' voor over en zou met ontwikkelaars van drie projecten in gesprek zijn. Lees verder ⮕

- Beluister Klimaatstudio 21 okt: Groene GroeiBeluister De Jortcast: Klimaatstudio 21 okt: Groene Groei - Degrowth Lees verder ⮕

Man valt drie verdiepingen naar beneden in winkelcentrum EindhovenEen man is woensdagmiddag drie verdiepingen naar beneden gevallen in winkelcentrum Piazza in Eindhoven. De man viel vanaf de tweede etage en kwam terecht tussen de roltrappen, op kelderniveau. De man raakte zwaargewond. Lees verder ⮕

Bosz na gelijkspel tegen Lens: 'Over negentig minuten terecht, volgende keer winnen'Na het 1-1 gelijkspel van PSV tegen het Franse Lens in de Champions League ziet Bosz kansen voor over twee weken in de thuiswedstrijd in Eindhoven. Lees verder ⮕