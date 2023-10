Veiling dreigt voor liedjes van de Peppers, Neil Young en Shakira

Van Under The Bridge van Red Hot Chili Peppers, Heart of Gold van Neil Young, Call Me van Blondie tot Whenever, Wherever van Shakira. De rechten van deze wereldberoemde popsongs zouden binnen een halfjaar zomaar naar de hoogste bieder kunnen gaan. De eigenaar van al deze liedjes, het beursgenoteerde muziekbeleggingsfonds Hipgnosis Songs, ligt namelijk stevig overhoop met zijn eigen aandeelhouders. Die willen alle ruim 65.

De verwachte hogere inkomsten uit bijvoorbeeld muziekstreamingplatforms zoals Spotify, die royalty's moeten afdragen aan muziekrechthebbenden, vallen tegen. En daarmee groeit de winstuitkering niet op de manier waarop was gehoopt. Door de grote bedragen die zijn neergelegd voor alle liedjes heeft Hipgnosis ook niet al te veel geld meer in kas. En door de gestegen rente wordt herfinancieren duur. Deze maand werd zelfs een dividenduitkering geschrapt.

