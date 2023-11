Geplaagde Ten Hag: 'Ik moet mijn verantwoordelijkheid nemen'

Ten Hag staat onder hevige druk, maar wil daar graag voor vechten. 'We moeten de norm weer omhoog schroeven naar het niveau dat we allemaal verwachten. Dit is niet goed genoeg. Ik voel me schuldig ten opzichte van de fans, maar ik heb er vertrouwen in dat de spelers nu op zullen gaan staan.'

'Ze blijven samen strijden, dat hebben ze vandaag ook gedaan', ging de geplaagde manager voor zijn spelersgroep staan. Hij roept zijn selectie op om samen een team te blijven vormen. 'Zo moet het, je moet het als een hecht team doen. Dat is de enige manier.'

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VOETBALPRIMEUR: Engelse tabloids: United-selectie twijfelt aan tactiek en wissels Ten HagIn de Engelse tabloids steken geruchten de kop op dat spelers van Manchester United niet achter bepaalde tactische keuzes van manager Erik ten Hag zouden staan. Na de verloren wedstrijd tegen rivaal Manchester City onstond er gemor in de kleedkamer van The Red Devils.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Engelse tabloids: Spelers United twijfelen aan tactiek en wisselbeleid Ten HagIn de Engelse tabloids steken geruchten de kop op dat spelers van Manchester United niet achter bepaalde tactische keuzes van manager Erik ten Hag zouden staan. Na de verloren wedstrijd tegen rivaal Manchester City onstond er gemor in de kleedkamer van The Red Devils.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Keane vraagt Ten Hag om vergaande maatregel rondom ‘constant zeurende’ FernandesRoy Keane vindt dat Erik ten Hag de aanvoerdersband van Bruno Fernandes zo snel mogelijk moet afpakken, zo heeft het Manchester United-icoon gezegd in een uitzending van Sky Sports.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: Keane vraagt Ten Hag om vergaande maatregel rondom ‘constant zeurende’ FernandesRoy Keane vindt dat Erik ten Hag de aanvoerdersband van Bruno Fernandes zo snel mogelijk moet afpakken, zo heeft het Manchester United-icoon gezegd in een uitzending van Sky Sports.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: ‘Ten Hag moet ’constant zeurende‘ Bruno Fernandes de aanvoerdersband afpakken’Roy Keane vindt dat Erik ten Hag de aanvoerdersband van Bruno Fernandes zo snel mogelijk moet afpakken, zo heeft het Manchester United-icoon gezegd in een uitzending van Sky Sports.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕

VOETBALZONENL: ‘Ten Hag moet ’constant zeurende‘ Bruno Fernandes de aanvoerdersband afpakken’Roy Keane vindt dat Erik ten Hag de aanvoerdersband van Bruno Fernandes zo snel mogelijk moet afpakken, zo heeft het Manchester United-icoon gezegd in een uitzending van Sky Sports.

Bron: voetbalzonenl | Lees verder ⮕