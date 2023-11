Update: De Ligt opnieuw geblesseerd aan dezelfde knie, Tuchel maakt zich zorgen

Voor zowel De Ligt als voor Bayern is een nieuwe blessure een flinke tegenvaller. De Ligt was nog maar net hersteld van een eerdere kwetsuur en hoopte eindelijk een serie wedstrijden achter elkaar te kunnen spelen. Zaterdag gaat Bayern bovendien op bezoek bij rivaal Borussia Dortmund, maar zal dat dus waarschijnlijk zonder De Ligt moeten doen.Ook voor het Nederlands elftal is het uitvallen van De Ligt een flinke tegenvaller.

VOETBALZONENL: Zorgen om Matthijs de Ligt: verdediger valt uit met mogelijk zware knieblessureMatthijs de Ligt lijkt woensdagavond een serieuze knieblessure te hebben opgelopen. In de negentiende minuut van het bekerduel met 1. FC Saarbrücken ging De Ligt naar het gras en greep hij direct naar zijn rechterknie.

RTVDRENTHE: Lees terug: FC Emmen ligt uit de beker na een tandeloze wedstrijd tegen De GraafschapEindstand De Graafschap - FC Emmen: 2-0 FC Emmen liet aanvallend niks zien vanavond De ploeg van Grim ligt uit de beker en kan zich focussen op de competitie

