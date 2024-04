Formatie, Russische beïnvloeding en Groninger gasveld in het nieuws

Een nieuwe week in de formatie, hoe gaat het daar ondertussen mee? Worden er meters gemaakt? Joost en Xander vertellen wat ze er over horen, maar of dat nou veel duidelijkheid schept? Wat in ieder geval niet duidelijk werd, was welke Nederland se politicus werd omgekocht door de Russen. Het debat dat werd gevoerd na de berichten uit Tsjechië dat Nederland se politici vanuit Rusland worden beïnvloed of zelfs worden betaald, verliep grotendeels teleurstellend, vond Xander.

Verder was er grote verbazing over een actie van de meerderheid van de Eerste Kamer, onder aanvoering van de VVD. Ze leken de snelle sluiting van het Groninger gasveld tegen te willen houden. Er werd gewezen op zorgen over een mogelijk tekort aan gas. Het zorgde meteen voor felle reacties: in Groningen en zeker ook bij staatssecretaris Vijlbrief. Er werd deze week ook gedebatteerd over een extra belasting voor de rijken. Vooral Joost is benieuwd wanneer je nou precies rijk ben

Formatie Russische Beïnvloeding Groninger Gasveld Politiek Nederland

Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines

Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:



NPORadio1 / 🏆 7. in NL

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Een leven als een Netflix-serie: 'Ten Hag heeft een gouden hart'Lees meer

Bron: VI_nl - 🏆 6. / 63 Lees verder »

Houthi's stoppen met aanvallen Chinese en Russische schepen • Blinken: inval Rafah is een foutIn dit blog houden we je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het Midden-Oosten.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Waarom je een oneerlijke Russische verkiezing moet volgenDit weekend vinden de meest onbetrouwbare verkiezingen ooit in Rusland plaats. Er is maar een schuldige hierbij aan te wijzen, dat is Vladimir Vladimirovitsj Poetin, inmiddels al bijna 24 jaar aan de macht. Sinds zijn aantreden is Rusland steeds meer veranderd in een dictatuur en zelfs voor prof. dr.

Bron: NPORadio1 - 🏆 7. / 63 Lees verder »

Eerste rechtszaak over reeks aanslagen tegen loodgieter uit VlaardingenEen 26-jarige man staat vandaag terecht voor een van de vele explosies bij een loodgieter.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Schaap doodgebeten door waarschijnlijk een wolf binnen vast wolfwerend raster DwingelooVermoedelijk heeft een wolf een schaap aangevallen dat binnen een vast wolfwerend raster stond.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »

Onbekenden duwen vrouwen van fiets in Assen, politie tast nog in het duisterVanuit een rijdende auto krijgen een nietsvermoedende vrouwen een harde zet.

Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »