Johan Derksen vindt dat Alex Kroes te zwaar gestraft wordt voor de overtreding die hij heeft begaan. Ook is hij niet te spreken over het gedrag van Michael van Praag, die meent zelf een ' administratieve fout ' te hebben gemaakt, waar Kroes een strafbaar feit heeft gepleegd. Hélène Hendriks is van mening dat de Raad van Commissarissen een goed punt heeft.

'Als je als RvC, als controlerend orgaan, weet dat iemand aandelen heeft, dan vraag je: Het is maar net de vraag hoe graag je wil dat Alex Kroes je man wordt', aldus de tafelgast in Vandaag Inside. Derksen ziet het echter zitten in Kroes en stelt dat de bestuurder te zwaar gestraft wordt. 'Ik vind dat hij alle kwaliteiten heeft en zijn cv is uitermate geschikt om te leiden. Ik was het wel eens met mensen die de 73 procent van de aandelen hebben (de bestuursraad, red.

