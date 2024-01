FC Transfervrij: De grootste buitenkansjes met een aflopend contract

De jaarwisseling is achter de rug, het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent ook dat spelers met een aflopend contract met geïnteresseerde clubs mogen praten en een voorlopig contract kunnen tekenen. VoetbalPrimeur stelt FC Transfervrij op, met daarin de grootste buitenkansjes die deze zomer uit hun contract lopen.De beoogde eerste keeper van België op het EK maakte aan het begin van het seizoen al bekend dat hij niet gaat verlengen bij Wolfsburg.

De 31-jarige Casteels was jarenlang de eerste keeper van de Bundesliga-club en gaat met zijn leeftijd nog wel even mee. Clubs uit de top-vijf-competities die komende zomer nog een doelman nodig hebben, zullen Casteels zonder twijfel op de radar hebben staan.Als de 35-jarige stopper voor het eerst in zijn loopbaan een avontuur buiten Duitsland aan wil gaan, is komende zomer het moment. Hummels verlengde aan het einde van het vorige seizoen pas zijn aflopende contract bij Dortmund. Het ligt daardoor in de lijn der verwachting dat hij opnieuw niet snel zal bijtekene





VoetbalPrimeur » / 🏆 20. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

FC Transfervrij Eredivisie: duidelijke hofleverancier, Feyenoord en PSV aanwezig​De jaarwisseling is achter de rug, het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent ook dat spelers met een aflopend contract met geïnteresseerde clubs mogen praten en een voorlopig contract kunnen tekenen. Dat geldt ook voor spelers uit de Eredivsie.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Europa League op schop: vangnet verdwijnt voor Eredivisie-teams, maar ook pluspuntNet als de Champions League, gaat de Europa League volgend seizoen op de schop. Ook in het tweede Europese toernooi maakt de groepsfase namelijk plaats voor één grote ranglijst. Wat gaat er precies veranderen en wat betekent dit voor de Nederlandse clubs? VoetbalPrimeur zoekt het voor je uit.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

VP's middenvelders van Eerste Seizoenshelft: PSV'ers, Feyenoorders en 'Kantélano'De laatste Eredivisie-duels van 2023 zijn gespeeld en dat betekent dat we de stembussen openen. VoetbalPrimeur draagt per positie de genomineerden voor ons Elftal van de Eerste Seizoenshelft voor, het laatste woord is aan jullie. Vandaag de twee middenvelders, in alfabetische volgorde.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Feyenoord-opponent Roma: zelfde streken, matige resultaten en nieuwe Mourinho-showVeel Feyenoord-fans voelden hem al aankomen, maar het is nu een feit: Feyenoord gaat voor het derde seizoen op rij in Europees verband tegen AS Roma spelen. Dat wees de loting in het Zwitserse Nyon maandag uit. Wat kan Feyenoord deze keer verwachten van AS Roma? VoetbalPrimeur zoekt het uit.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

VP's Aanvallende Middenvelder van de Eerste Seizoenshelft: stem hier!De laatste Eredivisie-duels van 2023 zijn gespeeld en dat betekent dat we de stembussen openen. VoetbalPrimeur draagt per positie de genomineerden voor ons Elftal van de Eerste Seizoenshelft voor, het laatste woord is aan jullie. Vandaag de aanvallende middenvelders, in alfabetische volgorde.

Bron: VoetbalPrimeur - 🏆 20. / 51 Lees verder »

Europees Hof staat Super League toe: hoe groot is de kans dat die er komt?Met het besluit van het Europees Hof dat voetbalbond UEFA de komst van een Super League niet langer mag verbieden, lijkt de weg vrij voor deze nieuwe topcompetitie. Hoe groot is de kans dat die er ook daadwerkelijk komt? Zes vragen en antwoorden.

Bron: NOSvoetbal - 🏆 18. / 51 Lees verder »