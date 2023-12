Europees Hof staat Super League toe: hoe groot is de kans dat die er komt?

Met het besluit van het Europees Hof dat voetbalbond UEFA de komst van een Super League niet langer mag verbieden, lijkt de weg vrij voor deze nieuwe topcompetitie. Hoe groot is de kans dat die er ook daadwerkelijk komt? Zes vragen en antwoorden. Grote Europese voetbalclubs sleepten de UEFA voor de rechter, omdat de Europese voetbalbond wilde voorkomen dat ze een eigen competitie zouden oprichten. De UEFA dreigde met sancties tegen deelnemende clubs en spelers.

Het Europese Hof van Justitie floot de bond dus terug: het verbod druist in tegen Europese wetgeving. Clubs mogen, zo oordeelde het hoogste rechterlijke orgaan binnen de Europese Unie, een eigen competitie of toernooi oprichten, buiten de UEFA om. Ook mogen voetballers die aan dergelijke competities mee willen doen door de UEFA niet worden geweerd van bijvoorbeeld EK's en WK's. Deskundigen denken van wel. De uitspraak heeft duidelijk gemaakt dat de grote voetbalbonden weinig kunnen doen tegen clubs die zelf een toernooi of competitie willen opzette





