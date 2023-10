Emery prijst 'leergierige' Maduro voor Ajax-debuut: 'Voetbal is ons leven'

voor het eerst eindverantwoordelijke is op het hoogste niveau. De Spanjaard vertelt dat de oud-international als speler al van hem probeerde te leren.Maduro speelde onder Emery bij Valencia. Rond het Conference League-duel met AZ liet de Aston Villa-coach zich lovend uit over zijn voormalige pupil."Hij is een geweldig mens en hij was een goede speler. Natuurlijk volg ik hem. Hij was altijd heel leergierig over voetbal en coaching.

Toen ik zijn trainer was, was hij een goed persoon. Altijd heel aardig", aldus Emery tegenoverOf Emery hoge verwachtingen heeft van de trainerscarrière van Maduro laat hij in het midden, wel prijst hij de persoonlijkheid van de oud-middenvelder."Toen hij jong was, als speler, wilde hij altijd al leren van de trainer. Ik herinner me hem goed. Voor mij en voor hem is voetbal ons leven.

Nederland Headlines

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

Voetbal op tv: hier kijk je donderdagavond naar AZ en AjaxLees meer Lees verder ⮕

Voetbal op tv: op deze zender zijn AZ en Ajax vanavond te zienLees meer Lees verder ⮕

'Ajax is gelijkwaardig aan teams uit rechterrijtje, halen geen Europees voetbal'Johan Derksen denkt dat Europees voetbal er voor Ajax niet inzit na de dramatische start van de club dit seizoen. Dat vertelt de analist in Vandaag Inside. Daarbij merkt hij ook nog eens op dat dit een gigantische mokerslag zou betekenen voor de financiële situatie van Ajax. Lees verder ⮕

De Telegraaf: Steijn wilde bij Ajax door zonder Maduro én Berghuis ‘na messteek’Maurice Steijn wilde zondagavond na de nederlaag bij FC Utrecht in principe aanblijven als trainer van Ajax, zo meldt De Telegraaf. Steven Berghuis en assistent-trainer Hedwiges Maduro moesten in dat geval wijken, aangezien de oefenmeester hen ervan betichtte en mes in zijn rug te hebben gestoken. Lees verder ⮕

