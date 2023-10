Duitsland en Ierland staan wat Gaza betreft lijnrecht tegenover elkaar

Ook na een dag van overleg hebben de EU-landen geen eenduidig standpunt over de oorlog tussen Israël en Gaza. De meeste landen, waaronder Nederland, pleiten voor gevechtspauzes, waarin humanitaire hulp voor Gaza mogelijk is. Andere landen willen verder gaan, met een geheel staakt-het-vuren. En een volgende groep ziet in beide opties niets, en wil dat Israël de druk blijft opvoeren.

In verschillende steden zijn pro-Palestijnse demonstraties gehouden. Bovendien wonen in Duitsland naar schatting 5,5 miljoen moslims; meer dan in ieder ander Europees land. Andersom kent Duitsland ook een aanzienlijke Joodse gemeenschap, die steeds vaker te maken heeft met antisemitische incidenten. Volgens politie en veiligheidsdiensten zitten daar zowel rechts-extremisten als moslimfundamentalisten achter. Al een aantal jaren worden Joodse instellingen strenger bewaakt.

