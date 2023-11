Een handvol Ajax-coaches in één jaar: Van 't Schip debuteert

. Wint het team van Van 't Schip, dan is dat de eerste competitiezege voor de Amsterdammers sinds 12 augustus.

Gerald Sibon, Nikos Machlas en Dwight Lodeweges laten hun licht schijnen over de kwaliteiten van de nieuwe Ajax-trainer John van 't Schip.

Branco van den Boomen is positief over de eerste werkdag van John van 't Schip bij Ajax. De middenvelder zag dat de interim-trainer heel erg de nadruk legde op het teamgevoel, vertelt hij aan Ajax TV.

Dit zijn de plannen van John van 't Schip bij Ajax

Ajax staat onderaan in de eredivisie, de nieuwe trainer weet dat punten pakken nu het belangrijkste is. Maar wel: 'op een manier die bij ons past, wat wij willen.'

John van 't Schip gaat tot het einde van dit seizoen aan de slag als interim-hoofdtrainer bij Ajax. Volgend seizoen krijgt Van 't Schip een functie in het technisch management.

