Diederik Ebbinge gaat Top 2000 a gogo presenteren

"Het is een eer om in zo'n iconisch programma in te mogen stappen", aldus Ebbinge."Mijn popmuziekkennis loopt ongeveer tot medio jaren 90, maar gelukkig heb ik de piepjonge Leo Blokhuis aan mijn zijde."

In de Top 2000 a gogo komen reportages over liedjes uit de lijst, videoclips met verrassende weetjes en afwisselende gasten die herinneringen delen langs. De Top 2000 vindt dit jaar voor de 25e keer plaats. De lijst van 2000 nummers wordt samengesteld door de luisteraars van de zender. Rond de uitzending van de lijst op NPO Radio 2 zijn ook allerlei televisieprogramma's bedacht.

NTR komt dit jaar bijvoorbeeld ook met een vierdelige serie, De Magie van 25x Top 2000. Hierin wordt teruggeblikt op de vorige 24 edities. Deze serie gaat 3 november al van start. Ook is er weer een Top 2000 Quiz, die wordt gepresenteerd door cabaretier Thomas van Luyn. Deze quiz gaat begin december al van start en loopt door tot de week van uitzending.