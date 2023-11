Perez zag 'hele sterke' uitblinker tegen Feyenoord: 'Lijkt een beetje op Suarez'

"Hij is echt zó sterk aan de bal, dat is niet te geloven", vertelt een enthousiaste Perez over de spits van Twente."Je hoeft dus helemaal niet breed en groot te zijn om balvast te zijn. Tijdens de wedstrijd probeert iedereen hem van de bal te zetten, maar hij houdt hem gewoon aan de voeten.

Hij vecht met alles wat hij heeft enPerez vindt dat Ugalde in zijn spel zelfs wat weg heeft van Luis Suarez."Daar doet hij me wel aan denken ja. Bij hem dacht iedereen ook altijd dat het geluk was als hij de bal meekreeg, maar als het zo vaak lukt dan kun je dat geen geluk meer noemen. Ugalde heeft dat ook wel dat die balbehandeling soms nog wat te wensen overlaat. Daar mag hij nog wat verfijnder in worden.

Perez zag 'ongelofelijke' uitblinker tegen Feyenoord: 'Hij lijkt beetje op Suarez'Kenneth Perez heeft zondag enorm genoten van Manfred Ugalde bij FC Twente. De analist is Dit was het Weekend van ESPN, lovend over de sterke Costa Ricaan en vergelijkt hem zelfs met een iconische spits uit de Eredivisie. Lees verder ⮕

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

Ugalde zet FC Twente op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

FC Twente verdiend op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕

FC Twente verdiend op voorsprong tegen Feyenoord • Straks koploper PSV tegen AjaxIn dit liveblog houden we je op de hoogte van de resterende vier eredivisieduels van dit weekeinde. Lees verder ⮕