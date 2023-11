De spaarrente stijgt langzaam, daalt hiermee ook de bankwinst?

Om het gat met de rente op vrij opneembare spaarrekeningen te verkleinen, lanceerde Rabobank een soort tussenvorm. Op een zogenoemde TijdslotSparen-rekening kan het spaargeld na 90 dagen vrij worden opgenomen of aangevuld voor een rente van 2,25 procent. Gisteren werd duidelijk dat de Autoriteit Consument & Markt gaat onderzoeken of er eigenlijk wel voldoende concurrentie op de Nederlandse spaarmarkt is. Morgen komt ING opnieuw met kwartaalcijfers en ABN Amro volgt over een week.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: 'Opnieuw aanval op Jabalia-kamp' • Onduidelijkheid bij mensen aan de grens bij RafahVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOS: 'Opnieuw aanval op Jabalia-kamp' • Onduidelijkheid bij mensen aan de grens bij RafahVolg hier de laatste ontwikkelingen in de oorlog tussen Hamas en Israël.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Bellingham in zonnetje gezet bij Ballon d'Or-uitreiking en voegt zich bij De LigtJude Bellingham is de winnaar van de Kopa Trophy. De middenvelder van Real Madrid is tijdens de Ballon d'Or-uitreiking namelijk gekozen tot de beste speler onder 21 jaar. Daarmee volgt hij onder meer Matthijs de Ligt op en troeft hij Xavi Simons af.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

VOETBALPRIMEUR: Van 't Schip: 'Bij kopen van bepaalde jongens zijn fouten gemaakt bij Ajax'Er zijn fouten gemaakt bij het samenstellen van de huidige Ajax-selectie, erkent John van 't Schip. De kersverse interim-trainer ziet onder meer een gebrek aan ervaring in zijn selectie. Toch ziet hij ook kansen in Amsterdam.

Bron: VoetbalPrimeur | Lees verder ⮕

NOS: Arbeidsmigranten demonstreren bij datacenter Middenmeer om uitblijven loonVolgens de demonstranten moeten nog 120 mensen salaris ontvangen en gaat het om een totaalbedrag van 1,3 miljoen euro.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

VI_NL: Koopmeiners scoort bij Atalanta-rentree, bijzondere mijlpaal voor De RoonLees meer

Bron: VI_nl | Lees verder ⮕