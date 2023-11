Strafzaak tegen Mazraoui dreigt: 'Na verbale excuses niet ineens vergeven!'

De back heeft een verklaring afgelegd, waarin hij geen excuses maakte, en sprak met de clubleiding van"De tekst 'help onze onderdrukte broeders in Palestina, zodat ze de overwinning kunnen behalen', kan na het bloedbad op 7 oktober alleen worden geïnterpreteerd als goedkeuring van de acties van Hamas. De goedkeuring van misdaden tegen de menselijkheid is strafbaar, ook na de verbale excuses van Mazraoui is niet ineens vergeven!' De behandeling van FC Bayern hier is slecht.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NOS: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSVOETBAL: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOSvoetbal | Lees verder ⮕

NOS: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOS | Lees verder ⮕

NOSSPORT: El Ghazi spreekt verklaring eigen club Mainz over Gaza tegen, aangifte tegen MazraouiDe controverse met Nederlands/Marokkaanse voetballers in Duitsland is nog niet voorbij.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕

NUSPORT: Duitse politicus doet aangifte tegen Mazraoui vanwege pro-Palestijns berichtDe Duitse politicus Volker Beck heeft woensdag aangifte gedaan tegen Noussair Mazraoui. De rechtsback van Bayern München plaatste recent een pro-Palestijns bericht op sociale media.

Bron: NUsport | Lees verder ⮕

NOSSPORT: Typische Brugts-goal helpt Oranje tegen felle Schotten • België voor tegen EngelandHier zit je goed voor een avond Nations League-voetbal voor vrouwen. De Oranjevrouwen zijn in Glasgow voor het duel met Schotland. Blijf hier op de hoogte van alles dat op en rond het veld gebeurt.

Bron: NOSsport | Lees verder ⮕