De Lang: 'Eerst eigen jeugd, dan ex-Ajacieden'

door de winterse transferperiode te loodsen.

De hoofdscout van de Amsterdammers is na het ontslag van directeur voetbalzaken Sven Mislintat tijdelijk verantwoordelijk geworden voor het aan- en verkoopbeleid in de Johan Cruijff ArenA."We kijken eerst bij de eigen jeugd, daarna naar ex-Ajacieden", zegt De Lang in een interview met supportersverenigingAjax leed donderdag een historische en beschamende bekernederlaag tegen de amateurs van Hercules (3-2). Het lijdt geen twijfel dat de Amsterdammers in januari opnieuw de transfermarkt op zullen gaan om de broodnodige kwaliteit en ervaring binnen te halen. Speerpunt voor de Amsterdammers blijft dus de eigen jeug





Derksen verwerpt vergelijking tussen Ajax en Feyenoord: ‘Ajax is andere klasse’Johan Derksen is kritisch op Ajax en zijn supporters. De analist stelt aan tafel bij Vandaag Inside onder meer dat de Amsterdammers 'een heel modaal elftalletje' hebben. Daarnaast snapt hij niets van de blijdschap bij de supporters om het bereiken van de Conference League.

Criminelen komen bijna altijd weg met dumpen van drugsafval: 'Onderzoek duurt lang, terwijl bewijs snel verdwijnt'De rechtbank in Den Bosch doet maandag uitspraak in een zaak waarbij criminelen worden vervolgd voor milieuschade door het dumpen van drugsafval. Dat is uniek, want het is enorm lastig om drugscriminelen daarvoor aan te pakken.

Hoe lang houdt Erik ten Hag het nog vol als trainer van Manchester United?Ten Hag werd deze week verrast met de uitverkiezing tot 'Manager of the Month' en dat heeft alles te maken met de vier zeges van Manchester United in vijf Premier League-duels in november. Aanhangers herinneren zich echter ook de uitschakeling in de League Cup en het schamele puntje tegen Galatasaray in de Champions League, waardoor overwintering in Europa voor de club aan een zijden draadje hangt. Bovendien gaat het de laatste weken vooral over de onrust in de kleedkamer, waar spelers als Jadon Sancho en Marcus Rashford het niet meer zouden zien zitten in de Twentse oefenmeester. De club zag zich zelfs genoodzaakt om journalisten die de geluiden uit de kleedkamer naar buiten brachten te schorsen voor de midweekse persconferenties

Valentijn Driessen heeft grote twijfels over kersverse aanwinst van AjaxValentijn Driessen vraagt zich af of Ajax er goed aan heeft gedaan om in zee te gaan met Marijn Beuker. Het 39-jarige oogappeltje van Louis van Gaal, die in de hoofdstad de jeugdopleiding opnieuw vorm moet geven, werd onlangs aangesteld als directeur voetbal. Driessen heeft zo zijn twijfels.

Tadic: ‘Ajax maakte cruciale fout, ze hadden Overmars moeten beschermen’Volgens Dusan Tadic heeft Ajax een 'cruciale fout' gemaakt door Marc Overmars te laten gaan. Dat vertelt de Serviër in een interview met Voetbal International. De oud-directeur van Ajax stapte vanwege grensoverschrijdend gedrag op bij de Amsterdammers. 'Ajax had Overmars moeten beschermen', aldus Tadic.

Ajax wijst bod op Sutalo afAjax heeft een bod op Josip Sutalo afgewezen, zo beweert Gianluca Di Marzio. De Amsterdammers mikken hoger en zouden bovendien niet van plan zijn om de centrale verdediger nu al te verkopen.

