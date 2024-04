Dave Vos wordt eerste assistent bij Ajax

, maandag bevestigd in de podcast Kick-off. Er zijn intern nog twijfels over of hij al klaar is voor het hoofdtrainerschap, maar een rol als eerste assistent ligt wel in de lijn der verwachting.. Ondanks wisselvallige resultaten staat de jonge trainer er goed op in Amsterdam. Ongeveer een maand terug schoof de NOS hem al naar voren als kandidaat om John van 't Schip op te volgen.

"Er wordt al heel druk gesmeed aan de technische staf", vertelt Verweij in de podcast."Dat wordt een staf die heel erg complementair aan elkaar moet zijn. Als het goed is, wordt er een hele belangrijke rol voor Dave Vos weggelegd. Niet als hoofdtrainer, dat vinden ze nog te vroeg.""Maar iedereen die met hem heeft gewerkt is behoorlijk onder de indruk. Hij zou de veldtrainer moeten worden onder een nieuw aan te stellen trainer", weet de journalist.

Ajax Dave Vos Assistent-Trainer Technische Staf

