Cryptomunten en Bitcoin: veelgestelde vragen beantwoord door experts

Zo’n anderhalf jaar stond de aandacht voor cryptomunten, zoals Bitcoin, op een laag pitje. De laatste weken was er sprake van een stijgende koers en nam de aandacht weer toe. Wij vroegen wat jullie hierover wilden weten. Hoogleraar Financial Market Infrastructures Ron Berndsen aan de Tilburg University en hoogleraar Monetaire Economie Ivo Arnold aan Nyenrode Business Universiteit geven antwoord op jullie vragen. 1.

Is een cryptomunt, zoals Bitcoin, een wettelijk betaalmiddel? In Europa niet, zegt Berndsen. "Er zijn enkele landen, zoals El Salvador, die Bitcoin hebben geaccepteerd als betaalmiddel. Maar over het algemeen zal je in landen met goed geregeld betalingsverkeer Bitcoin niet als gangbaar betaalmiddel tegenkomen." Het gebruik van Bitcoin heeft namelijk nadelen, vervolgt Berndsen. "Zo is het niet bekend wat de oorsprong ervan is. Met andere woorden, je weet dus niet of het gebruikt is om criminele activiteiten mee te financiere





EenVandaag » / 🏆 11. in NL Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:

Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.

Minderheidskabinet met gedoogpartner: hoe werkt dat?Sinds de VVD heeft aangegeven niet in een nieuwe regering te stappen lijkt een meerderheidskabinet over rechts van tafel. De meest voor de hand liggende optie is nu een minderheidskabinet met gedoogpartner. Wij vroegen wat jullie daarover wilden weten. We kregen veel vragen binnen over gedogen en een kabinet met een gedoogconstructie. Jullie vragen worden beantwoord door hoogleraar politicologie aan de Universiteit van Amsterdam Sarah de Lange en universitair hoofddocent politieke communicatie aan de Vrije Universiteit Amsterdam Mariken van der Velden.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Welke dranken krijgen een belastingverhoging en hoe wordt dat bepaald? En andere vragen over de 'suikertaks' beantwoordFrisdrank, vruchtensap en alcoholvrij bier worden vanaf 1 januari duurder omdat de belasting erop omhoog gaat. Voor EenVandaag vraagt vroegen we wat jullie willen weten over de 'suikertaks'. Hoogleraar voeding en gezondheid Jaap Seidell geeft antwoord.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Weinig faillissementen, maar steeds meer ondernemers vragen hulpHulporganisaties voor bedrijven krijgen meer vragen en begeleiden meer ondernemers in de problemen.

Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »

Waarom doen niet alle partijen mee aan het EenVandaag Verkiezingsdebat? En andere vragen beantwoord over het debatMaandag 20 november is het EenVandaag Verkiezingsdebat. Met in het publiek bijna 1500 studenten doen zes lijsttrekkers een poging de kijker te overtuigen om te stemmen op hun partij. We vroegen wat jullie over dit debat willen weten.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »

Mag je een selfie maken in het stemhokje en hoe goed moet je het bolletje inkleuren? Alle vragen over stemmen tijdens de verkiezingsdag beantwoordVandaag is het zover: Nederland gaat naar de stembus om een nieuwe Tweede Kamer te kiezen. Maar waar moet je eigenlijk op letten als je gaat stemmen? Voor EenVandaag Vraagt vroegen we wat jullie willen weten over de regels die gelden bij het stemmen.

Bron: EenVandaag - 🏆 11. / 61 Lees verder »