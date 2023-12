Nederlandse shorttrackers delen gouden medaille op 500 meter

Breed grijnzend vallen Selma Poutsma en Xandra Velzeboer elkaar in de armen. Vlak daarvoor is de uitslag van de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden shorttrack in Seoul bekendgemaakt. Een uitslag waar een finishfoto aan te pas moest komen. Maar zelfs op die foto is geen verschil te zien. En dus worden de twee Nederlandse hartsvriendinnen even later beiden gehuldigd als winnares van de kortste afstand.

Voor Velzeboer is het al haar derde zege in van de voorgaande vier wereldbekerontmoetingen op de 500 meter dit seizoen. Voor Poutsma is het de eerste zege, nadat ze deze jaargang al wel drie keer tweede was geworden. Eerder dit jaar greep Velzeboer in hetzelfde stadion in Seoul op de kortste afstand een van haar vier (!) wereldtitels, maar nu leek het shorttrackmekka haar minder goed gezind. Vooral de start liet het afweten bij Velzeboer. In de kwartfinales kroop ze al door het oog van de naald, toen ze na een verprutste start onderuit ging in de eerste bocht en de race opnieuw gestart wer





