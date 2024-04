Brand in transformatorhuisje en schuur in Brabant

In dit liveblog houden we je deze maandag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant . Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.In een transformatorhuisje aan de Sportlaan in Oisterwijk heeft vannacht brand gewoed. Een krantenbezorger ontdekte het vuur rond half vier. Op dat moment zat inmiddels ook een deel van de wijk Westend zonder stroom.

Achter een huis aan de Buntgrasbeemd in Dommelen was een schuurbrand. Het vuur zat in de zijwand van het overdekte terras. De bewoonster weet niet hoe de brand is ontstaan. In de schuur is geen stroom. Buurtbewoners hebben geholpen bij het blussen van de brand. De politie was er snel en heeft nageblust met een emmer met water. De brandweer heeft de wand nog opengebroken.Een jonge bromfietser is rond 19.15 uur tegen een geparkeerde auto geknald op de Tuinstraat in Oss.

