Derksen verdedigt scheidsrechter Nijhuis na kritiek

. De arbiter kreeg veel kritiek na de wedstrijd tussen Fotuna Sittard en Feyenoord , waarin hij volgens velen te veel toestond. Derksen kan de manier van fluiten echter waarderen, zo geeft hij aan bij"Ik vind alle kritiek op Bas volkomen nonsense", aldus Derksen ."Ik schrok, want ik ben het altijd eens met Willem , maar Willem vond nu ook dat hij te ver ging.

Het optreden van Nijhuis in het duel tussen Fortuna Sittard en Feyenoord kwam hem op forse kritiek te staan. Niet alleen Van Hanegem was niet te spreken over de arbiter, ook bij Studio Voetbal was men ontevreden. Volgens Theo Janssen begint de houding van Nijhuis een act te worden, terwijl Afellay de scheidsrechter als 'gênant' bestempelde.

Derksen Scheidsrechter Nijhuis Kritiek Fluiten Fortuna Sittard Feyenoord

