Aston Villa geïnteresseerd in Fenerbahçe-speler Kadioglu voor linksbackpositie

De linksback staat bovenaan het lijstje van Aston Villa-trainer Unai Emery om die positie van een kwaliteitsimpuls te voorzien.Met Lucas Digne en Álex Moreno staan er al twee linksbacks onder contract bij Aston Villa, maar Emery wil graag versterking zien op deze positie in de zomerse transferperiode.

Kadioglu maakt dit seizoen indruk bij Fenerbahçe en hij kan rekenen op interesse van grote clubs uit heel Europa en Aston Villa is de laatste club die zich heeft gevoegd bij de ploegen met interesse in Kadioglu. Er wordt geschreven dat Aston Villa actie onderneemt en zich oriënteert op mogelijke versterkingen voor de komende transferperiode. Emery heeft Kadioglu 'bovenaan zijn lijstje' gezet als gewenste versterking voor de linksbackpositie. Er wordt bij Fenerbahçe verwacht dat Kadioglu komende zomer een uitgaande transfer maakt voor een bedrag van dertig miljoen euro.Kadioglu kwam dit seizoen in 41 officiële wedstrijden in actie namens Fenerbahç

