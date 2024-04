Ajax Antrenörü John van 't Schip, Alex Kroes'un Durumunun Gelecekteki Rolünü Değiştirmeyeceğini Düşünüyor

Ajax antrenörü John van 't Schip, Alex Kroes ile ilgili durumun Ajax'taki gelecekteki rolünü değiştirmeyeceğini düşünüyor. Kroes, içeriden bilgiye dayalı işlem yapmakla suçlandığı için geçici olarak uzaklaştırıldı. Van 't Schip, Kroes ile geleceği hakkında birçok görüşme yaptı. Van 't Schip, Kroes'un durumuyla ilgili gelişmelerin kendi geleceği için ne anlama geldiğini henüz bilmiyor. Ajax'ın geçici antrenörü olarak gelecek sezon başından itibaren baş antrenör olarak görev yapması planlanıyor.

"İlk olarak yazılı hale getirilecekti, ancak henüz yapılmadı. Anlaşmaların geçerli kalacağını düşünüyorum, ancak önce yazılı hale gelmesi gerekiyor" diyor Van 't Schip. "Sonra görüşmeler yapılacak. Her şeyin (sözleşmenin imzalanmasıyla ilgili) zaten bitmiş olduğu anlamına gelmez, ancak sözlü olarak bir şeyler konuşuldu." Van 't Schip'e göre, Ajax'taki gelecekteki rolü, Kroes ile ilgili gelişmelerden bağımsızdır

