Allereerste deelnemers Kopen zonder Kijken blikken terug op deelname: 'Mazzel gehad'

'Een Moord Kost Meer Levens' is gebaseerd op het levensverhaal van Paul Spruit, een moordenaar in de jaren '80. De serie…Het liefdesavontuur van Roy en Rosa in 'Married at First Sight: Match or Mistake' zit erop. Hun huwelijk is een…

NOS: Saudi's kopen Europese telefoonmasten, Spaanse staat wil macht inperkenStaatsbedrijf Saudi Telecom gaf dit jaar miljarden uit om infrastructuur in Europa op te kopen.

VOETBALPRIMEUR: Van 't Schip: 'Bij kopen van bepaalde jongens zijn fouten gemaakt bij Ajax'Er zijn fouten gemaakt bij het samenstellen van de huidige Ajax-selectie, erkent John van 't Schip. De kersverse interim-trainer ziet onder meer een gebrek aan ervaring in zijn selectie. Toch ziet hij ook kansen in Amsterdam.

VOETBALPRIMEUR: Nood aan Ajax-DNA: 'Je moet naar dat soort jongens gaan kijken'Ajax heeft meer strijders nodig, zo stelt Dico Koppers in DoneDeal de podcast, de transferpodcast van VoetbalPrimeur. De voormalig linksback ziet zijn oude club op de laatste plaats staan en is ervan overtuigd dat er meer spelers met hart voor de club op het veld moeten staan.

RTLBOULEVARD: Johan Derksen heeft vol afschuw naar Jutta Leerdam en Jake Paul gekeken: 'Heel erg klef'Johan Derksen (74) zit afgelopen weekend vol verwachting naar het schaatsen te kijken. Maar hij is er al snel klaar mee. Wanneer Jutta Leerdam (24) en Jake Paul (26) in beeld komen vindt hij het niet om aan te zien. Dat vertelt hij in 'Vandaag Inside'.

OMROEPBRABANT: Bas springt tussen de PSV-fans om Jason te reanimeren: 'Even geen Ajacied'Bas den Brave uit Amsterdam stond zondagavond vanuit de skybox in het Philips Stadion naar de wedstrijd PSV-Ajax te kijken, toen hij een paar rijen lager geschreeuw hoorde. De 45-jarige Jason Sol uit Bladel lag bewusteloos op de grond door een epileptische aanval. De Ajax-supporter bedacht zich geen moment en klom over de glaswand om te helpen.

NOS: Joran van der Sloot terug naar Peru na bekentenis over Natalee Holloway in VSDe Nederlander bekende in de VS dat hij Holloway heeft vermoord, een verklaring die door de FBI als 'geloofwaardig' is bestempeld.

