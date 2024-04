Alex Kroes onbewust van beursregels rond handelen met voorkennis

Alex Kroes was niet op de hoogte van de beursregels rond handelen met voorkennis, wat hem duur is komen te staan. Bij een speciale uitzending van #DoneDeal rond de breuk tussen Kroes wilde met het kopen van de extra aandelen een 'positief signaal' afgeven 'om vertrouwen in de club en naar aandeelhouders uit te stralen', liet hij weten in een statement.

"Blijkbaar kent hij de regels dus niet helemaal", zo wordt gereageerd in de transferpodcast van"Hij geeft zelf ook dat hij niet helemaal op de hoogte was en dat is natuurlijk niet handig als algemeen directeur van Ajax. Bel dan iemand die het wel weet. (...) Je kunt het dus dom en naïef noemen, maar het is best doortrapt als hij bewust een aandelenpakket heeft gekocht met voorkennis. Hij noemde Sven Mislintat een charlatan en meesteroplichter, maar dit schuurt daar met deze informatie ook wel een beetje tegenaan. Ironisc

‘Kroes ziet dit als politiek en denkt dat hij er expres is uitgewerkt bij Ajax’Mike Verweij heeft kort gesproken met Alex Kroes, zo zegt de journalist van De Telegraaf in een video-item van de krant. Kroes wil dat de situatie door de Autoriteit Financiële Markten wordt bekeken, maar Verweij vraagt zich af of er überhaupt nog een toekomst is voor Kroes bij Ajax. Valentijn Driessen weet wie Ajax moet aanstellen als puinruimer.

Kroes staat voor lastige keuze bij Ajax: ‘Neigt hij naar, maar ligt gevoelig’Alex Kroes krijgt als algemeen directeur van Ajax in de komende maanden de taak om zich te buigen over verschillende belangrijke dossiers. Naast het aanstellen van een nieuwe hoofdtrainer en het transformeren van de selectie wordt van Kroes ook verwacht dat hij een geschikte directeur transfers vindt.

Alex Kroes onthult wie komende zomer de transferzaken bij Ajax regeltAlex Kroes stelt het aanstellen van een nieuwe directeur voetbalzaken bij Ajax voorlopig nog uit. In gesprek met Ziggo Sport laat de algemeen directeur van Ajax weten dat hij in de komende transferperiode zelf de verantwoordelijkheid voor het spelersbeleid op zich neemt, al overlegt hij met diverse directieleden.

