Ajax vervolgt inktzwarte serie en verliest van Brighton bij debuut Maduro

Het vertrek van Maurice Steijn heeft nog niet voor het gewenste schokeffect gezorgd bij Ajax. De Amsterdamse club verloor donderdag in de Europa League bij Brighton & Hove Albion. Onder interim-trainer Hedwiges Maduro verscherpte Ajax zo een clubrecord door voor de negende officiële wedstrijd op rij zonder zege te blijven. Brighton boekte juist de eerste Europese overwinning uit de clubgeschiedenis.Maduro kondigde voor de wedstrijd al aan dat hij enkele accenten zou verleggen bij Ajax.

Dat Ajax anders speelde, was al snel te zien. De Amsterdammers zakten meer in en verdedigden compact, om zo de vrees die Maduro van tevoren geen werkelijkheid te laten worden. In gesprek met Veronica vertelde de trainer dat hij waakte voor het gevaar van Brighton door de as en in de halfruimtes. De thuisploeg, met Joël Veltman en Jan Paul van Hecke in de basis, kwam er slechts een enkele keer doorheen.

Brighton creëerde dus enkele kansen tegen Ajax, bijvoorbeeld via James Milner. Hij dwong Ramaj tot een redding. De keeper van Ajax zag even later Ansu Fati over het doel schieten. Brighton vroeg daarnaast om een strafschop toen Jorrel Hato hard ingreep op João Pedro, maar scheidsrechter Bartosz Frankowski vond dat geoorloofd. Pedro dook later opnieuw op, waarbij Ramaj weer redding bracht.

Ajax stichtte aan de andere kant nauwelijks gevaar en hoopte met een 0-0 stand de rust te bereiken. Dat lukte echter niet. De Amsterdammers kwamen vlak voor het einde van de eerste helft namelijk op achterstand. Kaoru Mitoma trok naar zijn rechtervoet en haalde uit, waarbij Ramaj niet goed genoeg ingreep. Uit de rebound schoot João Pedro raak en zo kwam Brighton op 1-0.Maduro zal in de rust ongetwijfeld aanwijzingen hebben gegeven aan zijn ploeg, maar veel haalde dat niet uit.

Na de kans voor Berghuis kwam Ajax er nog een aantal keer uit met ruimte in de tegenaanval. Echt grote mogelijkheden leverde dat echter niet op, ook niet nadat Branco van den Boomen en Mika Godts als invallers binnen de ploeg waren gekomen. Brighton verdedigde goed en gunde Ajax geen kansen. Zo kabbelde de wedstrijd voort en gebeurde er eigenlijk niet veel meer. Ajax verloor zo met 2-0 in Engeland en staat na drie wedstrijden op twee punten in Groep B van de Europa League. headtopics.com

