Ajax op Rapport: Ramaj bij hoogste cijfers, Forbs zakt door het ijs

Ajax zette zijn inktzwarte serie voort in het Europa League-duel met Brighton & Hove Albion. Hoe zijn de Amsterdammers, die met 2-0 verloren, beoordeeld?Interim-coach Hedwiges Maduro voerde ten opzichte van de met 4-3 verloren wedstrijd tegen FC Utrecht slechts twee mutaties door. De entree van Diant Ramaj was bovendien noodgedwongen door de blessure van Jay Gorter.

Kort na de hervatting verdubbelde Brighton de marge via Ansu Fati, waarna Steven Berghuis de paal raakte. Het was een van de zeldzame mogelijkheden voor Ajax. Met Berghuis is ex aequo de best beoordeelde Ajacied genoemd, met een 6,5. Ook Ramaj, Jorrel Hato en de invallers Branco van den Boomen en Kristian Hlynsson verdienden dit cijfer.

Aan de andere kant van het spectrum valt de 4,5 van Carlos Forbs op. De zomeraanwinst kreeg geen voet aan de grond. Ook onder anderen Brian Brobbey (5) kreeg een onvoldoende.Giménez gaat de wereld over: 'Kan hij nog voor Argentinië spelen?' headtopics.com

Nederland Headlines

Lees verder:

VI_nl »

LIVE: Ajax moet dan toch capituleren, João Pedro passeert RamajHet is nog altijd flinke crisis bij Ajax, maar donderdagavond wacht een zware krachtmeting op de Amsterdammers: in de Europa League is Brighton & Hove Albion de tegenstander. In het American Express Community Stadium is Hedwiges Maduro de eindverantwoordelijke bij de Nederlandse recordkampioen, nu Maurice Steijn ontslagen is. Lees verder ⮕

De Zerbi kán simpelweg geen analyse over Ajax geven: ‘Maar Ajax is Ajax’Roberto De Zerbi heeft woensdag tijdens de persconferentie geen duidelijke analyse over Ajax kunnen geven. De manager van Brighton & Hove Albion weet dat de Amsterdammers een bijzonder moeilijk seizoen kennen. De Italiaan moest een vraag van een journalist dan ook schuldig blijven. Lees verder ⮕

AZ op rapport: klasseverschil te groot, vijf onvoldoendes tegen Aston VillaAZ was donderdag een paar maatjes te klein voor Aston Villa. De Alkmaarders verloren het Conference League-duel tegen de Premier League-club vrij kansloos met 1-4. VoetbalPrimeur deelt rapportcijfers uit aan de ploeg van coach Pascal Jansen. Lees verder ⮕

AZ op rapport: klasseverschil te groot, vijf onvoldoende tegen Aston VillaAZ was donderdag een paar maatjes te klein voor Aston Villa. De Alkmaarders verloren het Conference League-duel tegen de Premier League-club vrij kansloos met 1-4. VoetbalPrimeur deelt rapportcijfers uit aan de ploeg van coach Pascal Jansen. Lees verder ⮕

AZ op Rapport: zware onvoldoende Mijnans, Clasie positieve uitschieterLees meer Lees verder ⮕

Feyenoord op Rapport: excellerende Giménez toont zich aan Europese topLees meer Lees verder ⮕