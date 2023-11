Ajax definitief akkoord met Van 't Schip; volledige invulling staf is bekend

Om content over online kansspelen volgens wet- en regelgeving te tonen, willen we zeker weten tot welke leeftijdsgroep u behoort.Door je keuze te maken bevestig je dat je je bewust bent van de risico�s van online kansspelen en dat je momenteel niet bent uitgesloten van deelname aan kansspelen bij online kansspelaanbieders.zondagavond. Van ‘t Schip maakt het seizoen definitief af als interim-trainer. Hij wordt bijgestaan door Michael Valkanis en staat maandag voor het eerst voor de groep.

Er wacht Van ‘t Schip een flinke kluif in de Johan Cruijff ArenA. Ajax ging zondagmiddag met 5-2 onderuit bij PSV en is hekkensluiter in de Eredivisie. Ook in de Europa League gaat het niet van harte. Ajax heeft twee punten uit drie duels en staat ook in die poule onderaan.

In 2009 was Van ‘t Schip interim-trainer in Amsterdam na het ontslag van Marco van Basten. Ook als (assistent-)bondscoach heeft Van ‘t Schip ervaring. Tussen het EK 2004 en het EK 2008 was hij assistent bij het Nederlands elftal. Verder zwaaide hij de scepter bij de Griekse nationale ploeg tussen 2019 en 2021. headtopics.com

Ben benieuwd, is op trainersgebied ook weer geen geweldenaar. Maar ach, als je de twee inhaalwedstrijden wint sta je ‘slechts’ 4 puntjes achter op plek 5. Zal ook wel het hoogst haalbare zijn dit jaar.Moet zeggen dat ik er niet heel enthousiast over ben eerlijk gezegd. Maar het is niet anders. We gaan het wel meemaken.Ik zie echter geen 1,2,3 een veel betere Nederlandse trainer.

Dat is heel snel, niet verwacht. Waarom hij de juiste persoon is voor Ajax weet ik ook nog niet. Ben wel erg benieuwd.Het enige wat erger zou zijn is als ze degraderen, maar dat zie ik niet gebeuren. Al zagen ze dat bij Schalke en Leeds waarschijnlijk ook niet gebeuren.Erger? We staan laatste. Hoe kan het erger worden. We gaan niet degraderen, dus het kan juist alleen maar beter.Maduro kan zich op de achtergrond gewoon blijven ontwikkelen. headtopics.com

In mijn ogen meer van hetzelfde uit de categorie Schreuder, Heitinga, Steijn. Ik hoop dan ook dat het werkelijk voor 1 seizoen is en geen seconden langer.

