Lovren doet oproep aan Franse regering na aanval op spelersbus Lyon

Alle betrokken partijen reageren woedend; Dejan Lovren roept de regering op om op te treden.Lovren is sinds januari terug bij Lyon, de club die hij eerder in zijn loopbaan ook al diende, en zat zondag in de bus die bekogeld werd.

Bij de aanval sneuvelden enkele ramen en liep Lyon-coach Fabio Grosso door glasscherven verwondingen aan zijn gezicht op Daar ontstond overigens nog wat verwarring over. John Textor, de voorzitter van Lyon, riep voor de camera dat zijn ploeg gewoon wilde spelen, maar dat de beslissing zonder overleg was genomen. Daar kwam Textor later echter op terug. In eerste instantie wilden de spelers van Lyon inderdaad het veld op, maar naarmate er wat tijd verstreek, veranderden de meningen daarover.

Pablo Longoria, de voorzitter van Marseille, had er alle begrip voor dat er niet gevoetbald werd. 'Ik ben ontzettend boos', zei hij. 'Dit is volkomen onaanvaardbaar en ik ben met mijn gedachten bij Fabio Grosso. Dit zijn gekken, gewoon gekken. Ze verpesten een feest voor 65.000 mensen. Wat er is gebeurd, past niet in het voetbal of in de samenleving.' headtopics.com

Daar is Lovren het duidelijk mee eens. 'Wat er vanavond is gebeurd met onze coach en onze spelersbus gaat alle grenzen te buiten', tweet de verdediger. 'Ik respecteer de echte fans over de hele wereld, maar dit waren geen echte fans: dit waren mensen die waren komen opdagen om serieuze verwondingen toe te brengen. En dat hebben ze gedaan.'

'Dit heeft niets meer met voetbal te maken!', stelt Lovren terecht vast. Vervolgens ging hij de politieke kant op: 'Als de wet niet veranderd wordt, zal het op een dag te laat zijn. De regering moet iets doen. Ik hoop dat alle Lyon-supporters veilig naar huis kunnen reizen.' headtopics.com

‘Zwaar teleurgestelde’ Luis Enrique drijft de spot met Franse journailleLuis Enrique heeft zaterdagmiddag een plaagstoot uitgedeeld richting het Franse journaille. De coach van Paris Saint-Germain zag tot zijn eigen verbazing slechts een klein plukje journalisten afkomen op de afsluitende persconferentie voor het duel met Stade Brest en kon het niet laten om hen op ludieke wijze te bespotten. Lees verder ⮕

‘Zwaar teleurgestelde’ Luis Enrique drijft de spot met Franse journailleLuis Enrique heeft zaterdagmiddag een plaagstoot uitgedeeld richting het Franse journaille. De coach van Paris Saint-Germain zag tot zijn eigen verbazing slechts een klein plukje journalisten afkomen op de afsluitende persconferentie voor het duel met Stade Brest en kon het niet laten om hen op ludieke wijze te bespotten. Lees verder ⮕

Bizarre taferelen in Marseille: bus Lyon aangevallen, trainer bebloed in gezichtZondagavond staat in de Ligue 1 het beladen duel tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon op het programma. Voorafgaand aan de wedstrijd kreeg Lyon een bizar ontvangst bij het Stade Vélodrome. De spelersbus werd aangevallen en trainer Fabio Grosso werd in zijn gezicht geraakt. Lees verder ⮕

Spelersbus Lyon bekogeld met stenen: coach Grosso gewond aan gezichtLees meer Lees verder ⮕

Lyon-trainer Grosso raakt gewond bij bekogeling spelersbus in MarseilleOlympique Lyon-trainer Fabio Grosso is zondagavond gewond geraakt toen de spelersbus werd bekogeld bij aankomst in Marseille voor de uitwedstrijd tegen rivaal Olympique Marseille. Er werd met stenen gegooid naar de bus. Lees verder ⮕

De beelden: Lyon-bus aangevallen, trainer gewond, wedstrijd afgelastSchandalige taferelen in Marseille, waar voor de wedstrijd tussen Olympique Marseille en Olympique Lyon de spelersbus van de bezoekers is bekogeld met stenen en fakkels. Dit zijn de beelden. Lees verder ⮕