112-nieuws: snelheidsduivel van de weg gehaald • illegale puppyhandel

In het noordwestelijk kustgebied houden ze aan tot vrijdagochtend. Verkeer en buitenactiviteiten kunnen hiervan hinder ondervinden. In het kustgebied geldt vandaag vanaf 11.00 uur dan ook code oranje. De ANWB geeft het advies om thuis te werkenDuo opgepakt voor illegale puppyhandel

De politie heeft een man en een vrouw aangehouden in een onderzoek naar de illegale handel van jonge hondjes. Het duo zou in ruim een jaar tientallen pomeriaan-pups hebben doorverkocht, die uit voornamelijk Oost-Europa kwamen en in slechte gezondheid waren.

De politie kwam de zaak op het spoor na een melding van dierenwelzijnsorganisatie House of Animals. De 26-jarige man uit Best en de 20-jarige vrouw uit de gemeente Hoogeveen in Drenthe verkochten de dieren via Marktplaats met verschillende gebruikersnamen.De politie heeft gisteren het rijbewijs ingevorderd van een 21-jarige automobilist uit Posterholt (Limburg). Hij reed met zijn Jaguar met 178 kilometer per uur over de NCB-weg in Best. De maximumsnelheid op deze weg is 60 kilometer per uur.

De snelheidsduivel uit Limburg krijgt niet alleen een boete en een tijdelijk rijverbod. Hij moet volgens de geldende regels ook een verplichte cursus gaan volgen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR).

