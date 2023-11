Nederland tekent Artemis-akkoorden: 'Vrede in de ruimte behouden'

"Dit keer doet NASA het niet alleen, maar met veel internationale partners. Daarom zijn de Artemis-akkoorden nodig, zodat iedereen zich aan dezelfde spelregels houdt. Afspraken om de goede vrede in de ruimte te behouden.""Het gaat concreet om, bijvoorbeeld, het opruimen van je rommel als je op een ander hemellichaam bent", zegt Harm van de Wetering van de Netherlands Space Office, die namens Nederland een handtekening zette onder het akkoord.

"Of te hulp schieten als je ziet dat anderen in nood zijn. Het gaat ook om het voorkomen van conflicten die er nu niet zijn, maar eventueel op termijn kunnen ontstaan."stelt correspondent De Vries,"maar ook omdat het noodzakelijk is voor de Nederlandse ruimtevaartindustrie om deze stempel van goedkeuring te krijgen voordat ze zaken kunnen doen met Amerikaanse bedrijven."

"Het is een spannende nieuwe maanrace die eraan zit te komen, waar we ook ons commerciële succes in Nederland kunnen halen", zegt Jeroen Rotteveel van SpaceNed, de brancheorganisatie voor de Nederlandse ruimtevaartsector."Maar dan moet die deur van het slot en dat is vandaag gebeurd."

