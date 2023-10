Pemerkasaan kesejahteraan, kebajikan ATM jadi agenda utama

Antara perkara saling berkait rapat dengan kekuatan moral termasuk pembangunan kesejahteraan dan kebajikan anggota yang meliputi perkara asas seperti perumahan dan pelbagai kemudahan yang lain.

Ketua Pengarah Bahagian Perkhidmatan Kejuruteraan Pertahanan (BPKP), Brigedier Jeneral Ir. Thevendran Cs Maniam berkata, melalui peruntukan tersebut, ia dapat menambah baik tahap keselesaan warga ATM dan keluarga yang mendiami Rumah Keluarga Angkatan Tentera (RKAT) di seluruh negara.

“Ia amat penting dalam memastikan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan keseluruhan RKAT dapat dilaksanakan dengan sempurna,” katanya ketika ditemui pemberita baru-baru ini. “Pengagihan dan cara kita menyalurkan peruntukan ke setiap divisyen Tentera Darat adalah mengikut kesaksamaan, telus dan projek yang menjadi keutamaan. headtopics.com

Katanya, peruntukan juga diberikan bergantung kepada lokasi, jumlah anggota dan kem serta keadaan keperluan itu. Sarjan Muhammad Iqbal Fitri Zambri, 32, menyifatkan kemudahan infrastruktur di RKAT membantu mewujudkan komuniti tentera yang sejahtera dengan pelbagai kemudahan lengkap.

Read more:

UMonline »

19 kakitangan akademik UMS terima kenaikan gred, pangkatPETALING JAYA: Seramai 19 kakitangan akademik terima kenaikan pangkat dan gred di Universiti Malaysia Sabah (UMS). Read more ⮕

19 kakitangan akademik UMS terima kenaikan gred, pangkatPETALING JAYA: Seramai 19 kakitangan akademik terima kenaikan pangkat dan gred di Universiti Malaysia Sabah (UMS). Read more ⮕

Kilang ais di Ara Damansara ditutup berikutan kebocoran gas amoniaKUALA LUMPUR: Kawasan sekitar Taman Perindustrian Jaya, Ara Damansara, Petaling Jaya, di sini ditutup kepada orang awam susulan berlaku kebocoran gas ... Read more ⮕

Industrial area in Ara Damansara closed off after ammonia gas leak at ice factoryKUALA LUMPUR, Oct 25 — An ice factory in Taman Perindustrian Jaya, Ara Damansara, Petaling Jaya and the area surrounding was closed to the public following an ammonia gas leak at... Read more ⮕

Industrial area in Ara Damansara closed off after ammonia gas leak at ice factoryKUALA LUMPUR: An ice factory in Taman Perindustrian Jaya, Ara Damansara, Petaling Jaya and the area surrounding was closed to the public following an ... Read more ⮕

Gas amonia bocor : Kawasan sekitar kilang ais di Ara Damansara dibuka semulaKUALA LUMPUR: Kawasan sekitar Taman Perindustrian Jaya, Ara Damansara, Petaling Jaya, di sini, yang ditutup kepada orang awam susulan berlaku kebocora... Read more ⮕