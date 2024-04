Malaysia Expresses Interest in Hosting Seatrade Cruise Asia 2026

: Malaysia menyatakan minat untuk menjadi tuan rumah Seatrade Cruise Asia 2026 bagi menzahirkan keazaman dalam mempromosikan industri pelayaran sebagai pemangkin ekonomi yang berpotensi untuk negara, menurut Kementerian Pengangkutan .

“Menteri Pengangkutan telah menyampaikan kesungguhan Malaysia untuk menjadi destinasi pelayaran utama melalui delegasi ke Seatrade Cruise Global 2024,” menurut MOT dalam satu kenyataan hari ini. Menurut MOT, Loke turut mempelawa pengendali kapal pelayaran yang menghadiri persidangan itu untuk memanfaatkan infrastruktur pelabuhan pelayaran di Malaysia antaranya Langkawi Cruise Terminal, Swettenham Pier Cruise Terminal di Pulau Pinang, Port Klang Cruise Terminal, Melaka International Cruise Terminal serta beberapa pelabuhan di Sabah dan Sarawak di sepanjang pesisiran Laut China Selatan.

MOT turut memaklumkan kementerian itu bekerjasama rapat dengan Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya untuk menjadikan Malaysia sebagai destinasi homeport yang terpilih di rantau Asia-Pasifik.

