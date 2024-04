MAIPs Donates RM579,000 to JAIPs for Education Activities

ARAU: Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis menyalurkan sumbangan berjumlah RM579,000 buat Bahagian Pendidikan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Perlis bagi tahun 2024.

Majlis penyerahan sumbangan berkenaan disempurnakan oleh Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalullail di Bangunan Canselori Tuanku Syed Sirajuddin Universiti Malaysia Perlis , Kampus Alam Pauh Putra, di sini, baru-baru ini. Keberangkatan tiba baginda juga disambut oleh Naib Canselor Unimap, Prof Datuk Dr Zaliman Sauli dan Ketua Pegawai Eksekutif MAIPs, Mohd Nazim Mohd Noor.

“Adalah menjadi harapan agar semua pihak dapat menjulang agenda pendidikan Islam ke tahap yang lebih baik dalam membentuk modal insan kamil dan syamil yang menyumbang kepada pembangunan negara holistik,” titah baginda.

Maips Jaips Donation Islamic Education Perlis Crown Prince Crown Princess

