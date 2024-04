Concerns over uncontrolled tube well digging in Kelantan

KOTA BHARU: Angkatan Belia Islam Malaysia Kelantan meluahkan kebimbangan kerja-kerja menggali telaga tiub untuk mendapatkan bekalan air dibimbangi boleh mengundang risiko berlaku mendapatan tanah di negeri ini.

“Fenomena tersebut akan menyebabkan tanah-tanah di negeri ini berisiko untuk berada di bawah para laut dan akan menerima pelbagai impak negatif,” katanya ketika dihubungi Utusan Malaysia di sini semalam. “Kerajaan negeri harus membentangkan pelan penyelesaian air negeri dan seeloknya diselesaikan lebih awal iaitu pada suku pertama tahun 2026. Kami turut menggesa agar pelan tersebut dibentangkan pada sidang Dewan Undangan Negeri bagi setiap sesi.

Kelantan Tube Well Water Supply Land Acquisition Risks

