Xóchitl Gálvez se deslinda de los arreglos de Marko Cortés en Coahuila

Xóchitl Gálvez, precandidata presidencial del PAN, PRI y PRD, se deslindó hoy de Marko Cortés y los arreglos que hizo en Coahuila, los cuales han sido exhibidos por panistas y hasta en la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Es inaceptable el contenido del convenio, yo jamás aceptaría algo de lo que ahí dice. Las notarías se asignan por examen de oposición... cuando fui senadora luché para que el mejor evaluado fuera comisionado en el INAI.

Esa ha sido mi lucha, combatir la corrupción”, dijo Gálvez durante una entrevista con Joaquín López Dóriga.“No tengo nada que ver con lo que ahí pasó. Es inaceptable el contenido. No llegamos a la política para buscar un beneficio personal para alguien. Yo estoy aquí como precandidata porque 1 millón de personas firmaron, yo no era la candidata de los partidos políticos. Me atreví a desafiar al sistema”, apuntó.Gálvez destacó que ya le dijo directamente a Marko Cortés lo que opina sobre sus acuerdos.“Quiero decir que me apena que pasen estas cosas, conmigo van a dejar de pasa





