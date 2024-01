Nuevo accesorio de Sony para jugar en remoto a juegos de PlayStation 5

El nuevo accesorio de Sony llegaba para reimaginar una Vita adaptada a los nuevos tiempos, pero tras la confusión inicial, todos nos dimos cuenta de que. Es, como decíamos al principio, un accesorio de la PlayStation 5 que permite jugar en remoto a los juegos que tengamos instalados en la consola.

Hemos estado probando Portal con acceso anticipado, y lo cierto es que las sensaciones que nos deja se quedan un poco a medio camino entre las posibilidades que, sobre el papel, podría desarrollar este dispositivo. En primer lugar, no es una consola., o hacerlo fuera de casa siempre que tengas disponible una buena conexión de red. El término pantalla remota ya nos dice la mayoría de cosas que tienes que saber sobre PlayStation Portal:, puesto que es la que ejecuta los juegos y trasmite el stream a Portal. De hecho, si usas Portal con tu TV encendida, verás como se duplican las acciones de PlayStation Portal en tu televisión o monito





Naruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections: El nuevo videojuego de la franquiciaAunque a muchos nos duela, los videojuegos de anime no han logrado destacar demasiado en estos últimos años por una razón, y eso es por el hecho de que ya casi todos se parecen. La mayoría de ellos se enfocan en ser Battle Arena, es decir, campos de batalla tridimensionales en los que personajes de distintas propiedades se enfrentan. La saga de, pero lo interesante con esta es que sabía cómo ir innovando conforme nos contaban la historia del personaje hasta llegar a la conclusión en el año 2016. Proceso que viví en carne propia y disfruté bastante de seguir. Con estos juegos desarrollados porllegando a su fin, muchos pensaban que el paso lógico a seguir sería tal cual la narrativa de, dejando finalmente al ninja con vestimenta de color naranja en el pasado. Sin embargo, parece queNaruto X Boruto Ultimate Ninja Storm Connections . Debo admitir que de primera impresión me sentí feliz por el hecho de que la franquicia no había muerto, y eso se siente como un alivio después de cinco años sin juegos de la marca

