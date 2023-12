Concluye la crisis legal y política en Nuevo León

La crisis legal y política en Nuevo León concluyó, luego de casi tres días de incertidumbre sobre la titularidad del Poder Ejecutivo, y a decir de expertos en derecho, ese fue el ejemplo extremo de la falta de voluntad política de las dos partes –el gobernador Samuel García y los diputados del PRI y del PAN– en medio de una coyuntura electoral, por lo que ahora, lo que se requiere, es regresar a la estabilidad.

Valoran que la decisión de Samuel García de competir por la presidencia en 2024 colocó a la clase política del estado en un escenario inédito, en el que, superada esa crisis, lo que debe prevalecer es la búsqueda de un entendimiento para evitar este tipo de desacuerdos. El momento clave para la confrontación: A las 12:49 horas de la madrugada del sábado, cuando la licencia del gobernador Samuel García Sepúlveda ya era vigente, y por tanto inició la gestión de Luis Enrique Orozco como gobernador interino electo por el Congreso del estado, el exprecandidato presidencial, se presentó en el Palacio de Gobiern





