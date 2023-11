México se mete a zona de medallas en gimnasia rítmica en Juegos Panamericanos

650 puntos, por debajo de la brasileña María Alexander con 33.550 y de la estadounidense Evita Griskenas con 32.800. Leida Juárez se colocó en octavo sitio con 28.150 puntos.Las posiciones cambiaron para la rutina de pelota, pero no para Malpica quien quedó tercera con 31.850; la brasileña Barbara Domingos fue primera con 33.200 y la estadounidense Griskenas en segundo con 31.950.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

MEDIOTIEMPO: Medallero ACTUALIZADO de los Juegos Panamericanos HOY 31 octubre: Así va México AL MOMENTOAquí te mantendremos actualizado con el resumen diario de las medallas ganadas por México en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Fuente: mediotiempo | Leer más ⮕

LARAZON_MX: Juegos Panamericanos 2023: ¿Dónde ver el próximo partido de México Sub23 y contra quién juega?México Sub23 recupera las esperanzas de pelear por una medalla en los Juegos de Santiago 2023 contra uno de sus mayores rivales

Fuente: LaRazon_mx | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: México Femenil regresó a una final de Juegos PanamericanosMéxico Femenil derrotó 2-0 a Argentina en la semifinal de los Juegos Panamericanos para así asegurar medalla; de momento, queda a la espera de rival

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕

MILENIO: Con doblete de Lizbeth Ovalle, México Femenil avanza a la final de Juegos Panamericanos 2023Con doblete de Lizbeth Ovalle, la selección mexicana femenil venció 2-0 a Argentina y avanzó a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Fuente: Milenio | Leer más ⮕

RECORD_MEXICO: "No vuelvan": Afición explota Argentina México derrota Juegos PanamericanosEl Tricolor Femenil venció en Semifinales a la Albiceleste y desató la molestia de argentinos

Fuente: record_mexico | Leer más ⮕

AZTECADEPORTES: México se enfrentará a Chile en la final de los Juegos PanamericanosLa Selección Femenina de Chile derrotó a Estados Unidos para avanzar a la final de los Juegos Panamericanos, donde se reencontrará con México como rival

Fuente: AztecaDeportes | Leer más ⮕