Oribe Peralta se suma al Olimpo United de Chicharito en Kings League Américas

,El exdelantero con equipos como Santos, América y Chivas fue anunciado en las últimas horas como Team Manager del club de Chicharito, máximo goleador de la Selección Mexicana. ,Poco a poco los equipos de la Kings League Américas, que comenzará su torneo en el 2024, comienzan a anunciar a sus piezas para integrar las respectivas instituciones.

,A través de las redes sociales se dio el anuncio de Oribe Peralta con el siguiente texto: 'Nuestro futuro promete ser 'hermoso'. ¡Bienvenido al Olimpo Oribe Peralta! Team Manager de Olimpo United'.Más temprano, las cuentas de Olimpo United de Javier 'Chicharito' Hernández también reveló el técnico del club, el cuál será Alejandro Castro.

,Castro jugó con Cruz Azul y fue campeón tanto de la Copa MX como de la Concacaf Liga de Campeones. Es recordado por el autogol que marcó en la Final del Clausura 2023 entre Amérca y Cruz Azul con el cabezazo de Moisés Muñoz.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.