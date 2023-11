México renueva línea de crédito flexible con el FMI

A solicitud del gobierno federal, el Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó por décima ocasión la línea de crédito flexible (LCF) a la que tiene acceso México, pero redujo su monto. En lugar de un financiamiento emergente en derechos especiales de giro, equivalente a 50 mil millones de dólares, el crédito, que es una medida precautoria frente a una crisis, alcanzará 35 mil millones de dólares.

"México califica para la LCF en virtud de sus sólidos fundamentos económicos y marcos de políticas institucionales y su historial de desempeño macroeconómico e implementación de políticas", expuso el organismo. "Las autoridades tienen la intención de seguir tratando el acuerdo como precautorio y revaluarán las perspectivas de los riesgos externos y sus implicaciones para el acceso bajo la línea de crédito flexible en el momento de la revisión de mitad de período el próximo año

:

PERİODİCOCORREO: Backstreet Boys regresan a México con el festival Backstreet’s back at the beachLa famosa banda de pop Backstreet Boys regresa a México en abril del 2024 con el festival Backstreet’s back at the beach. Celebrarán su trayectoria junto a sus fans y amigos con pool partys, actividades sorpresa y conciertos en la playa.

EL ECONOMİSTA: JP Morgan ve grandes oportunidades de negocio en MéxicoMéxico ha incrementado su posición como socio de Estados Unidos y su papel en la región. El flujo de inversiones desde Estados Unidos, China y Europa ofrece excelentes perspectivas para el negocio de pagos de JP Morgan.

EL ECONOMİSTA: Reducción del Derecho de la Utilidad Compartida afectará a estados y municipios en MéxicoLa reducción del Derecho de la Utilidad Compartida (DUC), aprobada para el siguiente año a Petróleos Mexicanos (Pemex), no sólo le pasará factura a la federación, sino también a los estados y municipios, señaló el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP). Ricardo Cantú, investigador del CIEP, indicó que la reducción del DUC a 30% para el 2024 afectará la recaudación participable, de donde se desprenden los principales fondos de participaciones que les transfiere la Federación a los estados y municipios. De este manera, la afectación a los estados y municipios sería de alrededor de 41,000 millones de pesos el siguiente año.

EL ECONOMİSTA: El Buen Fin y el Black Friday en MéxicoEl Buen Fin es un programa impulsado por el gobierno y varios organismos empresariales para estimular la actividad económica en México. Se busca ofrecer ofertas significativas similares al Black Friday en Estados Unidos.

EL ECONOMİSTA: El IMSS busca eliminar las malas prácticas patronales en MéxicoEl Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) está tomando medidas para eliminar las malas prácticas patronales en México, especialmente en el ámbito de la subcontratación. Con la colaboración de otras instituciones, el IMSS espera aumentar su recaudación de cuotas obrero-patronales en 180 millones de pesos este año.

LASİLLAROTA: Reunión del presidente de México con líderes religiososEl presidente de México se reúne con líderes religiosos para explicarles su política de seguridad y reiterar su respeto a todas las religiones.

