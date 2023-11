El IMSS busca eliminar las malas prácticas patronales en México

A dos años de que se reformó la Ley Federal del Trabajo (LFT) en materia de subcontratación, y se permitió, en cambio, la contratación de servicios especializados, regresaron las malas prácticas patronales y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) va por su eliminación.

La institución ya hizo un primer llamado para que no se dejen empresas “cascarón” y sólo con esa acción de exhorto, acompañado del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), posible incrementar su recaudación de cuotas obrero-patronales en 180 millones de pesos en este año.Así lo manifestó Norma Gabriela López Castañeda, directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, quien afirmó que “ya no es tan sencillo darle la vuelta” a la recaudación y ahora es más fácil identificar a las empresas que no tienen a sus trabajadores registrados de manera adecuada en su salario, en su puesto de trabajo o con la razón socia

:

