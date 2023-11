Los padres del jugador de Chivas hablan de los tres años de sufrimiento de su hijo para llegar a la Selección Mexicana Sub-17

Los papás del jugador de Chivas hablan de los tres años de sufrimiento de su hijo para llegar a la Selección Mexicana Sub-17. (2:45) La primera vez que el juvenil del Guadalajara portó el gafete, Carlos Salcido fue el encargado de darle la banda y desde ahí no la ha soltado. Ese momento es considerado como “simbólico” por los padres del naciente futbolista, a quien también lo catalogan como un “entrenadorcito” en su infancia.

En él guardaba, además de una pluma o lápiz, cerca de 100 hojas en las que buscaba armar su equipo perfecto con diferentes alineaciones en las que incluía a jugadores de los equipos más importantes del mundo, pero celoso de su análisis, no mostraba los cuadros que armaba. “Amaba hacer esos cuadros alternativos. Estoy hablando de que tenía unos 5 o 6 años. Y hasta le decía a mi esposa, va a ser técnico. Si no era futbolista, era director técnico. Porque amaba armar equipos de futbol. Y no dejaba que los viéramo

:

TUDNMEX: Chivas golea al Atlas en el Clásico Tapatío Sub-23, ¡aquí los goles!El Rebaño se impuso a los Rojinegros en Verde Valle de cara al partido estelar de esta noche en el Estadio Akron.

Fuente: TUDNMEX | Leer más »

AZTECADEPORTES: Los jugadores que ocuparían los lugares de Vega, Chicote y Martínez en ChivasLuego de que Chivas anunciara la separación de Alexis Vega, 'Chicote' Calderón y Raúl Martínez, te contamos quienes podrían tomar su lugar en el chiverío

Fuente: AztecaDeportes | Leer más »

RECORD_MEXİCO: Chivas: Tigres y América, los equipos contra los que más pierde desde su último títuloEl Rebaño Sagrado cuenta con 11 derrotas desde el 2017 cuando se mide contra los de la UANL

Fuente: record_mexico | Leer más »

RECORD_MEXİCO: Chivas: Desde el futbol hasta los eSports fueron las medallas que ganaron en los PanamericanosLicha Cervantes, Jesús Brigido, Celic Hernández, entren otros, fueron los integrantes del Rebaño que consiguieron preseas

Fuente: record_mexico | Leer más »

TUDNMEX: Chivas derrota al América en el Clásico de la categoría Sub-23El Rebaño ganó con tantos de André Ham, Armando González y Daniel Villaseca, mientras que Diego Arriaga descontó para las Águilas.

Fuente: TUDNMEX | Leer más »

MEDİOTİEMPO: Dos canteranos de Chivas Sub 16 arrancan pruebas con PSV EindhovenAmbos elementos ya hicieron el viaje y este lunes arrancan esta visoria que culmina el 2 de octubre.

Fuente: mediotiempo | Leer más »