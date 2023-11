“Tengo que cuidar la investidura, no puedo exponerme”: AMLO dice que no va a Acapulco para evitar provocadores Al ser cuestionado por no visitar Acapulco tras el huracán Otis, AMLO aseguró que lo hizo para no enfrentarse a provocadores.

“Es que si voy —porque a mí me gusta decir lo que pienso— si voy y les digo a ustedes: ‘Voy a estar en la colonia Regeneración en Acapulco’, sí, me van a ir a ver muchos porque… En Renacimiento, exactamente, en Renacimiento o en Emiliano Zapata, me van a ir a ver muchos, porque me quieren como yo los quiero, el pueblo.“No puedo exponerme, no es Andrés Manuel (…) soy el presidente de México, tengo que cuidar la investidura presidencial. No soy Andrés Manuel,O sea, prestarme, caer en una provocación, que eso es lo que quieren”, respondi

PAJAROPOLİTİCO: Damnificados en Acapulco reciben electrodomésticos, pero sin apoyo para traslado y sin luz para usarlos🔺Entérate | Damnificados por el paso de Otis en Acapulco , Guerrero, recibieron enseres domésticos, pero algunos artículos como el refrigerador, licuadora y el ventilador no podrán utilizarlos a la brevedad porque siguen sin suministro de luz eléctrica.

MİLENİO: Presidenta del Congreso local destina su sueldo para apoyar a damnificados del huracán OtisLa presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Leticia Mosso Hernández, reveló que desde hace dos meses ha destinado todo su sueldo para apoyar a los damnificados del huracán Otis, el cual impactó a Guerrero apenas hace 21 días.

PAJAROPOLİTİCO: AMLO emite decreto para expropiar terrenos en el sureste para el Tren MayaAtención | El presidente lopezobrador_ emitió un decreto para darle más terrenos al Tren Maya, con la expropiación de más de 75 hectáreas en el sureste, destinadas para la construcción de los tramos 1, 2, 3, 6 y 7.

EL ECONOMİSTA: El Aeropuerto Internacional de Acapulco reanudará sus operaciones comerciales y generales para vuelos nacionalesEl director general de Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), Ricardo Dueñas Espriú, informó que el Aeropuerto Internacional de Acapulco reanudará hoy sus operaciones comerciales y generales para vuelos nacionales después del paso de Otis por la entidad.

PAJAROPOLİTİCO: Hoteleros de Acapulco siguen sin información sobre apoyos para reconstrucción🗣️“Es imposible porque aún si algún hotel pueda tener 20 o 30 cuartos en buen estado, todo lo demás está dañado o destruido, elevadores, lobbys, la infraestructura', señala uno de los hoteleros afectados por el paso de Otis.

