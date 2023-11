La importancia de los nutrientes para la salud

Los nutrientes son sustancias químicas que el cuerpo necesita para mantener las funciones básicas. Existen seis tipos principales de nutrientes esenciales para la salud humana: carbohidratos, lípidos, proteínas, vitaminas, minerales y agua. Es importante tener una dieta balanceada para obtener estos nutrientes de forma natural. Consulta a tu médico para verificar qué nutrientes te hacen falta y si necesitas suplementos, especialmente si estás embarazada.

