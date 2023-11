Seis videojuegos compiten por el premio Goty 2023

Este 2023, 6 videojuegos se disputan uno de los más grandes reconocimientos, el premio anual Goty (Game of the year). El ganador será seleccionado sin importar la consola (Xbox, PC, Playstation, Celular, Nintendo Switch) donde estos videojuegos pueden ser disfrutados. Además de la nominación a Goty en los The Game Awards 2023 existen otras 26 nominaciones donde diversos títulos pueden clasificar para obtener el reconocimiento que sus creadores buscan y merecen.

Entre las 26 nominaciones existentes, podemos destacar las más importantes que son: Mejor Dirección, Mejor Dirección Artística, Mejor Narrativa, Mejor Banda Sonora y Mejor Sonido

: