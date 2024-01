Juan Pablo Alfaro habla sobre su despido de Chivas

En una Liga Femenil donde Tigres domina prácticamente desde su nacimiento, Juan Pablo Alfaro se convirtió en el mejor técnico que ha tenido Chivas, el que le dio su etapa más brillante hasta el momento con el título del Clausura 2022 y el Campeón de Campeones, pero esto no fue suficiente para darle continuidad a su proyecto.

Han pasado seis meses de su despido y Pato habló para mediotiempo, confesando que está dolido por haber salido así del Rebaño Sagrado, club donde se formó y debutó en Primera División y que le dio la oportunidad de ser uno de los mejores técnicos de la Liga MX Femenil. Sin embargo, ser de los mejores en México no importó para el Guadalajara, tomaron la decisión de echar al Pato a cuatro días de iniciar el Apertura 2023, pues ya tenían apalabrado argentino Antonio Spellini, quien hizo un gran torneo en este semestre que recién pasó, aunque ya le tocó perder dos clásicos nacionales y quedar eliminado en Semifinal a manos del Améric





