Los 'Modelos Chivas': equipos que solo aceptan jugadores de su propio país

La tradición y la pertenencia no están en juego en algunos equipos alrededor del mundo. Son los únicos cuadros que no aceptan foráneos o jugadores que no pertenecen a una determinada región. Mediotiempo decidió revisar cómo es que funcionan y son exitosos los ‘Modelos Chivas’ (por decirlo de alguna manera) y el equipo mexicano ha sido deportivamente más exitoso respecto a sus pares a nivel global.

En el mundo son pocos los que tienen a esta política: Chivas de la Liga MX y El Nacional de Ecuador son los únicos cuadros en el mundo que solamente aceptan 100% elementos de su propio país (con sus excepciones y derivados), pero en otras latitudes la autorrestricción es más severa y se limita a zonas, como el Athletic Club de la Liga EA Sports y el Malaván FC en Irán, ambos con futbolistas de la zona en la que se encuentra el club





