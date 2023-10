Hell and Heaven Open Air 2023 presenta una edición espectacular con la propuesta musical más diversa en su his

El vocero del Hell & Heaven, el Lic. Juan Carlos Guerrero, quien se vio acompañado del Lic. Carlos Manzano, Director de Marketing de Full Pass Ticket, el representante de una de las bandas ganadoras del Battle for Hell, Diego O´ Reilly y Chava Rock, hablaron sobre los detalles del tan esperado evento de Heavy Metal.Edición 2023La cartelera incluye una mezcla de géneros y estilos del metal.

View this post on Instagram A post shared by Hell and Heaven Open Air (@hhopenair) ¿Cuándo, dónde y cómo? El festival musical se llevará a cabo este 3, 4, y 5 de noviembre en el Foro Pegaso, ubicado en el estado de Toluca. El horario de apertura será a las 11:00 horas los tres días.

