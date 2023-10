Compañía de teatro Héroes en Escena presentará obra alusiva al Día de Muertos

La compañía de teatro Héroes en Escena, en conmemoración al Día de Muertos presentará la obra Calaveras Mexicanas, con la que darán un homenaje a esta fecha en la que el país recuerda a sus seres queridos con amor y a la tradición de hacer burla a la calaca.

Considera importante enaltecer las tradiciones nacionales, por lo que el 30 de octubre a las 7:00 de la tarde, todas las personas interesadas podrán disfrutarla en el Teatro Dolores del Río, de la Casa de la Cultura de Gómez Palacio, siendo de entrada libre y apta para toda la familia.

